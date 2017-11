Ragù alla bolognese Bimby: la tradizione che sposa la modernità

Il Ragù alla Bolognese Bimby è una di quelle preparazioni tradizionali che solo a nominarle fanno venire l’acquolina in bocca.

Piatto domenicale per eccellenza, non c’è casa in cui non venga preparato con amore, dedizione e gioia. Ha il profumo delle riunioni di famiglia, il colore del sugo che sporca la bocca ed il sapore, unico, delle cose buone per davvero. La preparazione tradizionale richiederebbe diverse ore di cottura ed una costante attenzione ai fornelli perché non diventi troppo asciutto o troppo cotto; ma con la ricetta che vi proponiamo oggi potrete preparare in maniera semplicissima un delizioso Ragù alla bolognese Bimby da far invidia alla nonna!

L’ho preparato ieri sera, in occasione di una cenetta informale con gli amici, ed in molti hanno fatto il bis, comprese le mie bambine! L’ho utilizzato per condire delle ottime orecchiette fatte a mano, ma sarà perfetto anche per una classica tagliatella o altra pasta casereccia.

Vediamo quindi nel dettaglio la ricetta.

INGREDIENTI RAGÙ’ ALLA BOLOGNESE BIMBY

· 30 gr di sedano

· 30 gr di carote

· 30 gr di cipolla

· 50 gr olio EVO

· 200 gr di salsiccia sbriciolata

· 300 gr di macinato di manzo

· 100 gr di vino bianco (e preparate il ragù per i bambini, sostituite il vino con 50 gr di latte)

· 700 gr di passata di pomodoro

· q.b. sale fino

· 20 gr di burro (facoltativo)

PREPARAZIONE (tempo di cottura totale 50 minuti, ricetta facile)

MODELLO COMPATIBILE: TM5

UTENILI AGGIUNTIVI: farfalla Bimby

Per preparare un delizioso Ragù alla bolognese Bimby iniziate mettendo nel boccale la cipolla, la carota ed il sedano ben puliti e tagliati a pezzetti: tritate per 15 sec a vel 6.

Raccogliete sul fondo con una spatola e aggiungete l’olio, fate insaporire per 5 min a 100 gradi vel 1.

Posizionate la farfalla sulle lame ed aggiungete la salsiccia sbriciolata ed il macinato, facendo rosolare per 5 min a 100° vel 1. Aggiungete quindi il vino (o il latte, se preparate anche per i vostri bambini) e fate rosolare per altri 5 min a 100° vel 1. Consiglio di togliere il misurino mentre è in cottura, per consentire una migliore evaporazione dei liquidi.

A questo punto potete aggiungere la salsa di pomodoro ed il sale (in genere io metto 1 cucchiaino e mezzo, ma assaggiate prima perché dipende dai vostri gusti) e fate proseguire la cottura per 40 min a 100° vel 1, appoggiando il misurino sul coperchio tenendolo inclinato. Al termine assaggiate ed eventualmente aggiustate di sale; quindi aggiungere il burro per conferire maggiore cremosità ed amalgamate per 30 sec a vel 2.

Il vostro Ragù alla bolognese Bimby è pronto, buon appetito!