Regali di Natale per lui, i nostri consigli per la scelta

Se volete stupire il vostro lui, seguite la nostra speciale rubrica per trovare tutti i consigli sui migliori Regali di Natale per lui!

La frenesia del dono da mettere sotto l’albero è ormai iniziata, la corsa al regalo perfetto si fa febbricitante! Avete pensato proprio a tutti, alla vostra amica, ai bambini, alla mamma e magari anche alla suocera, ma per il marito…brancolate nel buio! Niente paura, con i nostri suggerimenti troverete moltissime idee di Regali di Natale per lui!







Che il vostro uomo sia un tipo sportivo o pantofolaio, appassionato di motori o, al contrario, eco friendly convinto leggete la nostra rubrica!

L’uomo sportivo

Il fisico scolpito è il suo credo assoluto. Adora passare pomeriggi interi tra pesi e tapis roulant o fare sport all’aperto.

Per un tipo così non c’è niente di meglio che regalare un accessorio da palestra. Un cardiofrequenzimetro, un completo gym, un nuovo paio di scarpe tecniche perfette per il running o, perché no, un intero abbonamento al suo centro sportivo preferito, di certo lo renderete felice!

L’uomo intellettuale

Lo studio o la ricerca scientifica sono da sempre la sua passione? All’università superava tutti gli esami con il massimo dei voti?

Magari vi ha conquistato proprio grazie alla sua spiccata intelligenza: è un cervellone, e questo vi fa impazzire.

Allora nulla di meglio che fargli trovare sotto l’albero l’ultimo best seller del suo autore preferito, che sia un avvincente romanzo o un trattato scientifico poco importa: lo apprezzerà moltissimo!







In alternativa potrebbe gradire anche un E-reader Kindle, da portare sempre con sé magari durante i suoi viaggi di lavoro per avere la giusta scorta di lettura a portata di mano!

L’uomo gentleman

E’ un signore nato. Perfetto ed impeccabile in ogni momento della giornata, il vostro lui, se potesse, non toglierebbe la cravatta nemmeno sotto la doccia.

La sua flemme ed i suoi modi un po’ old stile vi hanno conquistata dal primo momento. Allora come rendere indimenticabile il suo Natale?

Per un uomo così distinto occorre un dono classico ed elegante. Una morbidissima sciarpa in puro cashmere, dall’intramontabile color panna o blu scuro, è un’idea che sicuramente apprezzerà. Oppure, se cercate qualcosa di davvero unico e distintivo, potreste orientarvi su un oggetto che è da sempre simbolo di classe e raffinatezza: una MontBlanc non passa mai di moda ed è un regalo che lo renderà senz’altro felice!

L’uomo eco-friendly

Se il vostro lui è sensibile alle tematiche ambientali, osserva scrupolosamente la raccolta differenziata, sogna da sempre di affiliarsi a Green Pace e preferisce fare lunghe passeggiate per non rischiare di inquinare il pianeta, dovete senza dubbio puntare su qualcosa che sia in linea con la sua filosofia di vita.







Una bellissima bicicletta realizzata con materiali da riciclo fa proprio al caso vostro! In rete se ne trovano di ogni tipo e, anche se il costo non è proprio basso, avrete la certezza di rendere felice il vostro lui e, al contempo, di fare un favore all’ambiente, il che decisamente non guasta!

L’uomo appassionato di moto

Lui è nato su due ruote, la moto è la seconda fidanzata e tutti i week-end partite per lunghe traversate in sella al suo bolide. Scommetto che le ha anche dato un nome e passa intere serate a lucidarne la carrozzeria con una cura quasi maniacale.

Per un tipo così un bellissimo giubbotto termico in tessuto tecnico è il regalo perfetto. Dotato di protezioni per schiena e braccia, ha l’ulteriore vantaggio di farvi stare più tranquille mentre sfreccia su strada.

L’uomo divano

E vabbè, nessuno è perfetto. Il vostro lui è un po’ pantofolaio, gli piace tornare a casa e rilassarsi comodamente sulla sua poltrona preferita, magari guardando il calcio in tv perché è anche un super tifoso.

Di conseguenza il suo regalo di Natale dovrà essere ad alto tasso di relax! Un caldo pigiama lo aiuterà a trovare il giusto livello di rilassamento, proprio come piace a lui. Se poi abbinate un bell’abbonamento alla Pay TV per seguire la sua squadra del cuore o non perdere la ricca proposta di film e serie TV, che dire, il gioco è fatto!

E voi, avete trovato qualche spunto utile per i vostri Regali di Natale per lui?