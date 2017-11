Sai che c’è? Sono FELICE

Ma vuoi sapere che c’è?

C’è che sono semplicemente felice e lo voglio gridare quasi a bocca chiusa su queste pagine virtuali.

Mi dispiace, non te ne accorgerai, non lo darò mai a vedere: devo lasciare sempre su di me quel velo di tristezza e durezza che mi contraddistingue.

Ma nonostante tutto, nonostante le mie mille paure, ansie e ipocondrie mi fermo e mi rendo conto che non potrei volere più di quello che ho.

Questo devo sempre ricordarlo alla mia mente malata.

In questo momento il mio cuore batte forte e sento un piccolo fuocherello dentro.

Non c’è nulla di nuovo all’orizzonte ma quello che ho mi basta. Una famiglia felice.

A fanculo tutto il resto, le persone che mi mettono stress, qualche lavoro perso a fronte di tanti altri trovati.

Credo fortemente nella legge dell’attrazione e se inizi a pensare che tutto andrà per il verso giusto vedrai che sarà vero.

Dio, ti prego, posso fermare questo preciso istante della mia vita?







Ecco, ora mi sale la mia solita paura… quella paura che mi fa essere spesso triste e non godere dei momenti che vivo.

E se tutto finisse? Come potrei sopravvivere a questo?

No, Flavia, non guardare oltre, cerca di vivere il presente e quello che duramente hai costruito, te lo meriti e le persone che ti circondano meritano di vedere sorriso e gioia.

Non è detto che dietro l’angolo ci sia la catastrofe, potrebbe anche essere una vita meravigliosa, come di fatto già lo e’ ma sono troppo occupata a pensare che ora arriva la “mazzata” per rendermene conto.

Come dice Vasco… quello che potremmo fare io e te non lo puoi neanche credere.

In questo caso è quello che posso fare con me stessa: vivere e sorridere perché i momenti non tornano ma non bisogna lasciarsi trascinare dai ricordi, e’ il presente quello da considerare e quello che genererà altre e tante altre bellissime immagini da incorniciare nella propria vita.

Me lo merito di essere felice!