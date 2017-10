Oggi prepariamo insieme il Torrone Nutella e nocciole Bimby, un dolce caloricamente impegnativo, ma così squisito che non potrete resistervi!

Il torrone Nutella e nocciole Bimby è ideale se avete voglia di concedervi un peccato di gola molto, ma molto…peccaminoso, per cui non potete lasciarvi sfuggire questa deliziosa ricetta.

Perfetto per un fine pasto, da gustare magari con un buon bicchiere di vino liquoroso, il torrone Nutella e nocciole Bimby unisce la voluttuosità della crema più famosa al mondo alla croccantezza delle nocciole tostate. E vuoi mettere la soddisfazione di farla con le vostre mani?

La burrosità dei tre cioccolati (fondente, bianco ed al latte) fanno di questo torrone una golosità irrinunciabile adatta anche per le ormai vicine feste natalizie. Raccomandiamo la scelta di ingredienti di qualità, che daranno un tocco in più alla resa del composto. Insomma, non ci resta che scoprire insieme la ricetta!

INGREDIENTI TORRONE NUTELLA E NOCCIOLE BIMBY

· 250 gr di cioccolato fondente

· 200 gr di cioccolato bianco

· 200 gr di cioccolato al latte

· 250 gr di Nutella

· 250 gr nocciole tostate

· 5 gr di olio di semi di girasole

PREPARAZIONE (tempo di preparazione circa 60 minuti oltre il tempo necessario per solidificare, ricetta media difficoltà)

UTENSILI AGGIUNTIVI: uno stampo per torrone (va benissimo anche quello per i plumcake)

Per preparare uno squisito torrone Nutella e nocciole Bimby iniziate foderando lo stampo per torrone (o plumcake) con carta da forno bagnata e ben strizzata, in modo da renderla più malleabile.

Mettete quindi nel boccale il cioccolato fondente a pezzi e l’olio di semi: 10 sec a vel 7.

Raccogliete sul fondo i pezzetti di cioccolato così sbriciolato con una spatola e fate sciogliere per 7 min a 50 gradi vel 4.

Con il cioccolato così fuso, foderate lo stampo per torrone facendo ben attenzione a ricoprire generosamente tutte le pareti ed il fondo, creando uno strato piuttosto spesso. A questo punto riporre nel congelatore affinché solidifichi bene; ci vorrà circa un’oretta.

Nel frattempo lavate bene il boccale, asciugatelo e mettetevi i due restanti cioccolati, quello bianco e quello al latte, sempre spezzettati: frantumate per 20 sec a vel 7.

Come fatto prima, raccogliete sul fondo i pezzetti di cioccolato e fateli sciogliere per 7 min a 50 gradi vel 4.

Aggiungete a questo punto la Nutella a cucchiaiate e le nocciole tostate, amalgamando per 15 sec a vel 2.

Riprendete lo stampo messo nel congelatore e versatevi il composto di cioccolato e Nutella, livellando per bene la superficie e ricoprendola con un foglio di carta da forno.

Trasferite nuovamente il vostro torrone Nutella e nocciole Bimby in frigorifero a solidificare per almeno 4 ore.

Prima di servirlo, tirarlo fuori per circa dieci minuti, in modo che non sia eccessivamente freddo, e conservatelo in frigorifero per massimo 3 – 4 giorni.