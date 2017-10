VUOI FREQUENTARE UNA SCUOLA DI TRUCCO SPECIALIZZATE E RICOSTRUZIONE UNGHIE?

In questo articolo ti consiglieremo come effettuare al meglio la tua ricerca e la tua scelta.

Se state leggendo quest’articolo, molto probabilmente siete alla ricerca di una buona scuola di trucco professionale che magari sia anche specializzata in ricostruzione unghie; ebbene, prima di iniziare a spiegarti quali siano i modi migliori per scegliere tale scuola, bisogna soffermarsi su due dati molto importanti: dove si cerca e quale sia la somma che intendiamo investire in tale servizio.

Prima di tutto bisognerà dunque compiere una ricerca dettagliata delle scuole di trucco presenti sul territorio interessato (ad es. bisognerà ricercare “scuole di trucco” a Bari e dintorni); in seguito, la ricerca dovrà soffermarsi, più dettagliatamente, al dato economico. Molte scuole di trucco specializzate offrono, infatti, dei “pacchetti” scontati, altre invece presentano un preventivo dettagliato, comprensivo sia del numero delle lezioni, sia del termine previsto per tali lezioni, cui, spesso, seguirà un attestato riconosciuto (ad es. le accademie regionali professionali forniscono un attestato finale riconosciuto; per maggiori informazioni visita il sito http://web.annacademy.it//).

Una volta scelta la scuola di trucco più valida ai vostri occhi, dovrete controllare le date di inizio e di fine previste nel “programma annuale” di tali scuole, per poterle iniziare al meglio. Dovrete mettervi in contatto, dunque, con la scuola scelta e procedere con l’iscrizione.

In cosa consistono tali lezioni? Come si esegue la ricostruzione unghie?

I corsi che sono messi a disposizione dalle scuole di trucco professionali forniscono generalmente numerose competenze e conoscenze ai loro studenti, preordinandosi numerosi obiettivi. Prima di tutto, all’inizio di ogni corso si provvederà a fornire agli studenti tutti gli strumenti teorici e pratici di cui avranno bisogno nel percorso per diventare professionisti nel settore; successivamente, la scuola provvederà a mettere in contatto gli studenti con le aziende che operano nel settore per consentire loro di fare un’esperienza formativa stimolante.

Una volta che lo studente avrà appreso le conoscenze basilari del settore, anche per quanto riguarda la tecnica della ricostruzione delle unghie, si potrà iniziare la parte del corso più tecnica.

Il corso si soffermerà, infatti, anche su quali siano le tecniche più idonee ed efficaci per praticare determinati servizi, come ad esempio, la ricostruzione unghie o il make-up semipermanente.

Quando si parla di ricostruzione unghie, infatti, ci si dovrà inevitabilmente soffermare su quali tecniche e su quali materiali s’intenda utilizzare. In questo caso, la lezione verterà, ad esempio, su quale tipo di unghie artificiali si debba scegliere per l’applicazione, quale sia il materiale (acrilico, gel, polvere di seta auto incollante etc.) e la dimensione più idonea, tenendo conto anche della conformazione delle unghie naturali del cliente.

Una cosa molto importante che la scuola di trucco ti richiederà al momento dell’iscrizione sarà una sorta di “dichiarazione” riguardo alla tua disponibilità e serietà con cui intendi dedicarti a tale impegno.

Molto spesso sarà la scuola stessa a decidere se accettare o meno la tua iscrizione (per lo più si tratta di scuole di trucco professionali di alto livello con corsi a numero chiuso ed insegnanti professionisti).

Bene, ora non ti basta che procedere con la tua ricerca ed effettuare la tua iscrizione presso la scuola di trucco più idonea per le tue esigenze.