Non c’è festa di Halloween senza una zucca di Halloween fai da te! E allora vediamo come farla e ripercorriamo anche le origini di questo evento.

La zucca di Halloween fai ha da te è un must della festa del 31 ottobre, ormai festeggiata in Italia da anni; questa festa è molto sentita da i più piccoli che si divertono a travestirsi in piccole streghette, vampiri, zombie ed altri essere paurosi.

La Vigilia di Ognissanti, nota come Samhain da i Celti, è una festa pagana che segnava la fine dell’estate e l’arrivo della notte in cui morti ed i vivi entravano in contatto.

Per guidare gli spiriti benigni, i Celti accendevano dei falò e per allontanare gli spiriti maligni, indossavano maschere e costumi.

ZUCCA DI HALLOWEEN FAI DA TE

Per la notte delle streghe in ogni casa ci vuole una zucca intagliata, che rappresenta Jack O’Lantern.

Per prima cosa comprate una zucca grande e con l’aiuto di vostro figlio scegliete una zona in cui potrete lavorare e sporcare comodamente; tappezzate l’area destinata alla lavorazione della zucca di Halloween fai da te con della carta di giornale.

Per disegnare Jack O’Lantern utilizzate un pennarello lavabile e per creare bocca, occhi e naso utilizzate due coltelli molto taglienti, di cui uno piccolo per definire meglio il disegno ed uno lungo, la cui lama affondi in profondità nella zucca. Il cucchiaio vi servirà per togliere tutti i semi e i filamenti della zucca.

Questo lavoro vi farà inevitabilmente sporcare le mani! Se preferite rimanere puliti, utilizzate dei guanti monouso.

RICAPITOLANDO:

1 zucca grande

1 pennarello lavabile

2 coltelli affilati

1 cucchiaio

un paio di guanti monouso

Se create la zucca fai da te con vostro figlio, potrebbe essere una buona idea dividersi i compiti, evitando che utilizzi dei coltelli affilati.

Lasciate fare al piccolo di casa il disegno sulla zucca, sulla parte più liscia, utilizzando il pennarello lavabile – in caso in cui il disegno non vi soddisfi sarà facile cancellare e ricominciare!

Con il pennarello dovrà disegnare:

occhi

naso

bocca

calotta

Genitori armatevi di coltello e affondate la lama senza paura, partendo dalla calotta, lentamente e con tagli decisi.

Una volta ritagliata questa parte superiore, non buttatela perchè vi servirà per “richiudere” la vostra zucca luminosa; con l’aiuto di vostro figlio svuotate la zucca da semi, filamenti e polpa di troppo.

Una volta svuotata bene la zucca, intagliate gli occhi, il naso e la bocca, partendo dagli occhi.

La zucca di Halloween fai da te è pronta!

A questo punto serve solo un semplice lumino da posizionare all’interno della zucca.

Buon divertimento!