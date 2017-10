Zumba dance: un’attività tutta da ballare

Zumba dance è un’attività fisica bruciagrassi che ti farà venir voglia di perdere peso con allegria. Perchè questo esercizio fisico fa bene?

Negli anni ’90, nessuno avrebbe potuto prevedere il successo del programma Zumba dance, neanche il suo ideatore Alberto “Beto” Perez.

La Zumba dance aiuta a dimagrire, grazie all’alternanza di ritmi veloci e lenti che stimolano il metabolismo, inoltre il divertimento è assicurato ed i passi sono semplici.

LEZIONE DI ZUMBA DANCE

Zumba dance è una lezione di fitness di gruppo che riunisce i ritmi e i movimenti afro-caraibici con quelli tradizionali dell’aerobica.

Ha come obiettivo principale creare un alto consumo calorico e far divertire il praticante in modo da fargli dimenticare lo sforzo fisico.

Tutte le coreografie sono create appositamente per determinare un lavoro di alta intensità cardio-vascolare e garantisce un’alta dose di tonificazione su gambe e glutei.

Le lezioni di Zumba dance durano un’ora e prevedono una fase di riscaldamento, l’esecuzione di circa 6 coreografie e una fase finale di addominali e stretching.

I ritmi latino-americani occupano il 70% di una lezione, per il resto l’insegnante può introdurre altri ritmi; in un mese, con due lezioni a settimana, si riesce a seguire una lezione senza fatica (1 in’ora si bruciano dalle 700 alle 900)

I BALLO E IL BUON UMORE

Carlo Tranquilli, presidente della Commissione medica della Federazione italiana danza sportiva, ha dichiarato in un’intervista in rete che: