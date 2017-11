Parlando di sport: intervista alla dott.ssa Roberta Ferrante

Oggi, parlando di sport, intervistiamo la dott.ssa Roberta Ferrante, osteopata e personal trainer presso il suo centro Osteofit a Bari.

Roberta parlaci un po’ di te e del tuo percorso di studi: come e perchè hai scelto di diventare osteopata e personal trainer?

PARLANDO DI SPORT

Mi chiamo Fortunata Roberta ferrante classe ‘81, ho iniziato a praticare sport sin da piccola perché il mio carattere irrequieto ha portato i miei genitori a iscrivermi in una scuola di atletica leggera . Grazie al mio carattere e alla mia caparbietà ho raggiunto degli obbiettivi sportivi eccellenti che mi hanno portato alla vittoria di due titoli italiani e alla convocazione delle olimpiadi di Sydney dove purtroppo non ho potuto partecipare per dei problemi familiari.

Sono laureata alla facoltà di scienze motorie di Roma e diplomata alla scuola di Osteopatia.

Parlando di sport, perchè ognuno di noi dovrebbe avvicinarsi ad un percorso di allenamento personalizzato?

Parlando di sport, il servizio di Personal Trainer è dedicato a coloro che cercano l’eccellenza, la massima conoscenza del settore, l’esperienza e la capacità di personalizzare nella maniera più assoluta il proprio allenamento, nella consapevolezza di raggiungere un obiettivo, accompagnati, passo dopo passo, da un professionista. In primo luogo ascoltando il cliente.

Una volta analizzato l’obbiettivo insieme, cerco di acquistare la massima fiducia, sulla base delle mie conoscenze del settore e sulla fattibilità del risultato. Da qui, la motivazione andrà crescendo, parallelamente al raggiungimento dei risultati “opportunamente distribuiti nel nostro percorso allenante”.

Sono dell’idea che la motivazione derivi in gran parte dai risultati e nel tragitto che porterà all’ottenimento del risultato nascono sempre nuovi obbiettivi da perseguire, oltre che il mantenimento della forma acquisita…

A Bari sei molto conosciuta anche per i corsi dedicati alle mamme con bebè e alle donne in gravidanza; quali sono i corsi che consigli?

Nel mio centro Ostofit oltre che agli allenamenti individuali (dimagrimento, tonificazione, posturale) abbiamo attivato corsi per donne in gravidanza, per bambini appena nati o per tutte quelle mamme che vogliono allenarsi senza però rinunciare a passare del tempo con il proprio bambino.

Offriamo a tutte le mamme la possibilità di portare con se il proprio cucciolo, di confrontarsi con le atre mamme, di tonificare dopo la gravidanza con i corsi di gag con bebe, di rilassarsi e distendere la propria mente con i corsi di yoga con bebe o di prepararsi al parto con i corsi di yoga in gravidanza.

Se volete approfondire questo discorso potrete trovare degli articoli in cui parliamo di queste ginnastiche nella nostra pagina fb Osteofit.

A breve aprirai il nuovo centro: spiegaci dove si trova e in cosa consiste?

A breve apriremo il nuovo centro su corso Trieste a Bari (fronte pane e pomodoro) vista mare in una zona molto rilassata e tranquilla dove dopo le pratiche potrete passeggiare sulla spiaggia continuando a godere del benessere dopo la lezione.

Nel nuovo centro collaboreremo con degli specialisti delle arti marziali, dove l’intento è quello di venire con tutta la famiglia…ci saranno corsi per i papà, per le mamme, per i bimbi e per tutte quelle persone che non cercano una semplice palestra fatta da attrezzi ma di un luogo dove dei veri professionisti si uniranno per trovare la giusta disciplina per le vostre esigenze.

Ci sarà l’osteopatia che valuterà gratuitamente i pazienti, personal trainer pronti a valutare i nuovi clienti, la nutrizionista pronta a correggere le carenze alimentari e tanto amore per lo sport e benessere inteso a 360 gradi.

Allo sport è sempre stato attribuito uno spazio importante nella vita del singolo e delle persone in generale: fin dalle epoche più antiche gli uomini hanno dedicato molto del loro tempo a forme di attività motorie nelle quali, pur con finalità diverse, corpo e movimento giocavano un ruolo fondamentale.

Parlando di sport oggi l’attività fisica è vista come una cosa che, se praticata tutti i giorni, può contribuire in maniera essenziale ad irrobustire il proprio corpo.

Per attività fisica si può intendere anche una camminata quotidiana ed un’attività motoria leggera.